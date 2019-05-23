楊銘威（左起）、導演林立書及鍾承翰。（盧禕祺攝）

林立書與林辰唏低調交往6年，這次訪問難得鬆口談家事，笑言女友和他的相處除了愛情還帶點同情，女友知道他年紀大、也喜歡小孩，便決定生了，「我爸年紀也大，她很愛我爸爸，這點滿窩心的」。他分享林辰唏貼心的一面，有次他睡覺時說夢話大罵工作人員，林辰唏事後打趣說：「壓力這麼大嗎，你在現場就適當溝通嘛，不要自己悶著，不然回來就吵到我」。

林辰唏曾表明是雙性戀，笑稱林立書像Gay，她像T，2人是多元成家。林立書說：「在我們家她是男生，我是女生，她比較成熟，我比較幼稚，家裡事情都由她決定；她有天說我們要搬去花蓮，我說好，不是不能有意見，這是一種相處之道，2個都出頭，一定處不好。」他佩服林辰唏當媽後轉變很大，以前不喜歡小孩，「現在看到每個小孩都覺得可愛，她很厲害」。

林立書發自內心地說，女人真的比男人有智慧，最近林辰唏學芳香及順勢療法，「她會觀察每個人症狀調配精油，有時候我整天聞起來就像一棵松樹或是薰衣草」。被問到和另一半能再合作？楊銘威不怕夫妻同台會尷尬，林立書的答案是：「有點難。」楊銘威好奇問：「她不會聽你的？」林立書自我揶揄：「我不想看到導演在現場被修理。」大夥笑翻。

(中時 )