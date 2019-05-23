位在台中市西屯區大鵬路的「楊桃王子」楊桃汁專賣店，是水湳市場前叫好又叫座的楊桃汁店。（盧金足攝）

開在台中市西屯區水湳市場前的「楊桃王子」古釀楊桃汁，在炎炎夏日飲料市場大戰時，還是吸引很多人特別來喝「有阿嬤味道」的楊桃汁，老闆說，50多年前，親友家的四合院常堆滿青楊桃，阿嬤們一早就開始醃漬，院子裡傳出楊桃味，雖然現在是機器化時代，他還是傳承阿嬤純手工方法，做出天然健康的甘甜楊桃汁。

「想要找回4、5、6年級生喝楊桃汁的美好回憶」，老闆表示，機械化製造無法取代老師傅純手工的細膩，楊桃汁好喝，還要回甘，曾有客人天天來喝楊桃汁，不只稱讚香、甘、甜超好喝，還想來跟他學賣楊桃汁。

老闆本來在外工作，生活無虞，但是難忘阿嬤的楊桃汁，決定在事業有成時，負起重新找回阿嬤失傳的老牌楊桃汁重任，開設「楊桃王子」古釀楊桃汁，他透露，阿嬤醃漬楊桃，一定要選台灣在地的青楊桃，經多次調配研發的祕方醃漬近半年，釀造過程急不得，夏天清涼解渴的養生飲品只需銅板價，就能喝到重現一甲子的好味道。

一樣的楊桃汁，但各家口感就是不太一樣，老闆指出，「楊桃王子」釀造出能生津止渴的楊桃汁，最重要的守則就是真材實料，還經RO逆滲透且100度高溫煮沸，不含防腐劑、無塑化劑，保留天然風味，讓客人也喝到溫暖的人情味。

(中時 )