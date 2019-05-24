高雄大學的印度紫檀的黃花灑滿路面，美不勝收。（林瑞益翻攝）

國立高雄大學以生態校園著稱，初次造訪的民眾經常被綠蔭蓊鬱的綠色廊道吸引，尤其校方規畫每條路段呈現不同樹種，最多達4種樹木，且隨季節變換，創造豐富景觀與「色香味」俱全。隨著畢業季到來，校內鳳凰木盛開，美不勝收。

負責高雄大學校園景觀業務的環境安全衛生中心校聘專員陳又菁表示，校地面積82.5公頃，樹種規畫以生物多樣性為目標，累計種植超過130種、近9000棵喬木，除了有綠美化及行道樹常選用的栽培種如大葉桃花心木、雨豆樹、印度紫檀等，也盡量規畫台灣欒樹、水黃皮、無患子、樟樹、穗花棋盤腳（俗稱水茄苳）等台灣原生種。

這原則也落實到新建校舍景觀設計，至少規畫50％本土樹種，不僅保存珍貴的綠色資產，高大校園也成為減碳的都市之肺。

營造色、香、味氛圍。「色」是指，驪歌響起時應景的鳳凰木紅花；阿勃勒、鐵刀木、黃金風鈴木開黃花；洋紫荊、羊蹄甲、艷紫荊等則是粉色及紫紅花；水黃皮、藍花楹綻放藍色花朵。

「香」則是每當校園飄散淡雅清香，即為印度紫檀、苦楝、黃玉蘭。印度紫檀的黃金小花吐露香氣之餘，伴隨微風吹拂下起黃金雨，也常吸引師生民眾駐足欣賞拍照。

至於「味」，則有果肉褐色，味帶酸甘甜，口感似酸梅乾的羅望子（果），富含蛋白質、鈣質與鐵質。

(旺報 )