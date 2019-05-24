原PO透露，逛完夜市後就回家了！（圖／翻攝自Dcard）

一名女網友分享一段超糗經驗，日前與心儀對象逛夜市，與對方點了一道「酒蒸蛤蜊」，怎料被蛤蜊的美味鮮汁噴得滿臉都是，為了化解尷尬，她靈機一動開黃腔「被蛤蜊射臉了」，但男方卻一臉正經，完全不懂她的幽默，最後差點把戀情給毀。

「我氣質的臉就這樣被噴到半邊」原PO不斷在心中咒罵，抬頭之餘也希望對方沒有看見這副糗樣，本想裝作若無其事時，男方竟脫口而出「妳是笨蛋嗎？」原PO為了化解尷尬氣氛，只好大笑自嘲「哈哈哈，被蛤蜊射臉了！」頓時間2人沉默以對，「我們就這樣看著蛤蜊，我看他， 他看我」。本來預想會有個美好的夜晚，卻被一顆蛤蜊毀了。

原PO毀了少女形象，氣得大罵「該死的我！」超爆笑的約會經驗，讓《Dcard》網友們笑到翻腹：「我覺得不行，初次見面就開黃腔，不過還是要看對方」、「這男孩真老實…還尷尬」、「不對啊一起吃蛤蟆！居心何在」、「男的也太拘謹了吧哈哈哈哈」。也有過來人分享「我跟前任吃飯的時候不小心把飯噴進他碗裡…世界尷尬」、「也有類似經驗哈哈，我是噴牛排，結果後來男友說他就是在我噴出來那一刻喜歡上我的」。

(中時電子報)