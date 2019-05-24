「運動」已成為全民運動，除了可以保持健康之外還可以維持好的狀態，好處實在太多。這次就有超過10家大眾媒體、人氣記者、時尚編輯號召大家一同挑戰「迎接陽光大作戰」，一起自信迎接夏天！原來每天只要乖乖做好6個基礎、中階程度的動作，並在運動後30分鐘內喝豆漿，就能補充蛋白質來幫助肌肉生長！

根據一份亞太地區11國上班族進行的「都會上班族健康大調查」發現，台灣是亞太區最不愛運動的地區，甚至高達73%上班族每週只會運動1次或根本不動，更有6成上班族平均每天久坐超過6小時，久坐排名名列第二。長時間久坐不運動會導致很多不健康的狀況發生，因此非常需要注意。

健身youtuber示範基礎動作捲腹/截取自youtube

影片中，健身youtuber「咪咪愛運動」示範6個在家也能獨自完成的基礎、中階程度的動作，分別是基礎動作「捲腹」、中階程度的「抬腿捲腹」，以上都是一組10-20下，休息30秒後在進行下一組動作；再來是基礎動作「滑盤登山者」，做到這邊時會明顯感覺到熱感增加，堅持下去做下一個中階動作「滑盤收腿」，以上皆是持續30-60秒，休息30秒後進行下一組動作。

健身youtuber示範中階動作滑盤收腿/截取自youtube

下一組動作則是基礎「橋式」，一組20-30下，休息30秒後進行下一組動作；繼續中階「單腳橋式」，單邊各10-15下，若還有體力繼續，可以再重複循環動作。

那麼運動後可以吃東西或喝東西嗎？許多人怕運動前功盡棄而不敢進食，但其實只要掌握運動後半小時內的黃金時間，這時若能即時補充優質營養，就能發揮好的作用。

運動後黃金30分鐘內是攝取營養的最佳時機/編輯拍攝提供

運動剛黃金30分鐘內是攝取營養的最佳時機，這就說明了為何經常在健身房看見許多人會在運動後喝統一陽光高纖豆漿。因為豆漿含蛋白質，還能補充運動後流失的能量與水份，是許多想要健身族群的必備飲品。

統一陽光高纖豆漿分為低糖與無加糖兩款，其中的高纖膳食纖維可幫助腸道蠕動、促進代謝等問題，且有榮獲國家健康食品認證，有助於降低血中總膽固醇、有助於增加血中高密度脂蛋白膽固醇、減少發生心血管疾病的危險因子，使其成為許多上班族的早餐、運動後可直接攝取營養的安心飲品。

高纖膳食纖維可幫助腸道蠕動、促進代謝/編輯拍攝提供

今年夏天就跟著媒體編輯們一起挑戰「迎接陽光大作戰」，養成規律運動、健康飲食的好習慣，自信的在沙灘上奔跑擁抱夏日！

(中時電子報)