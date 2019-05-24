美眾議院擴大調查俄羅斯干預選舉的通俄門案時，要求德意志銀行與第一資本金融集團交出川普和川普集團，要求交出相關文件，但川普與涉及其生意的子女向法院提訴，反對將文件公諸於世。美國曼哈頓聯邦法官22日作出裁決，表示不會阻擋國會最近為向兩家銀行索取川普財務紀錄而發出的傳票。

據路透社22日報導，民主黨掌控的眾議院財政與情報委員會擴大調查俄羅斯干預選舉的通俄門案時，特別聚焦於川普與德意志銀行（Deutsche Bank）的關係，要求交出與川普和川普集團（Trump Organization）有關的文件。德意志銀行是在川普於1990年代經歷接二連三破產後，少數幾個持續向他借貸的大型銀行之一。

然而，川普與他涉及旗下生意的3名孩子和他的數家公司向法院提訴，阻擋這些文件公諸於世，表示這些傳票「侵擾他們且太過分」。

不過，聯邦法官拉莫斯（Edgardo Ramos）不這麼認為，在曼哈頓法庭審理此案後下令維持發出傳票，為將相關文件送至國會鋪路。另外，美國聯邦眾議院政府改革暨監督委員會同日在聲明中表示，政府改革暨監督委員會與總統川普的律師達成協議，將對國會議員向川普會計公司索取財務紀錄的案件提出加急上訴。

另外，根據「紐約時報」21日報導，德意志銀行未能對川普與女婿庫許納（Jared Kusher）涉及的可疑交易發出警訊。紐時說，2016年與2017年的某些交易，包括一些與美國境外實體和個人的交易，觸發了德意志銀行系統的自動警報功能，公司員工準備交出「可疑活動報告」，但銀行主管沒有交給美國財政監管機構。

(中時電子報)