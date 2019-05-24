根據《The Athletic》記者瓦登爆料，「小皇帝」詹姆斯本季跳槽湖人，除了面臨無緣闖進季後賽，更碰上隊內風波不斷窘境，甚至一度傳出湖人考慮交易詹皇，但詹皇卻沒打算離開湖人，原因是自己大兒子布朗尼還在洛杉磯高中就讀。

畢竟詹姆斯當前最大心願，就是能在自己退休之前，能跟布朗尼在NBA戰場上演父子對決戲碼，由於雙方差距快20歲，詹皇最快要等到4或5年之後，才有可能盼到這一天的到來，所以他一心只想栽培布朗尼，最好高中都待在洛城。

所以就算湖人本季走來顛簸，球隊內憂外患情況從未停止過，詹姆斯更在球季當中遭逢生涯最嚴重傷勢(腹股溝拉傷)，但他始終強調自己待在湖人很開心，也從未想過再去其他地方打球，他在去年夏天跟湖人簽下4年1.53億美元合約。

如今詹姆斯最快可在2021年夏天跳脫合約成為自由球員，屆時他已經滿37歲了，相信為了布朗尼的未來，他會希望盡量繼續待在大兒子身邊，只是等到布朗尼決定大學要念哪裡，或許到時候詹皇才會開始認真考慮跳槽其他球隊了吧。

(中時電子報)