端午節即將來臨了，今天特派員虫虫跟超人氣的LamiGirls啦啦隊女神羚小鹿特地帶大家來到遠東百貨，不過可不是來血拚的喔，而是帶著大家來品嚐今年遠東百貨推出的名店粽，個個可都是大有來頭喔！不過，在品嚐美食之前，當然也要來一下粽子知識大考驗，當小鹿被問到「北部粽跟南部粽的差異？」時，小鹿可是輕鬆地說「這簡單啊～當然是餡料不一樣！」

中時電子報特派員虫虫和超人氣的LamiGirls啦啦隊女神羚小鹿今天攜手到遠東百貨來介紹名店粽。(圖片來源：中時電子報提供)

【南部粽、北部粽大不同 魔術師告訴你答案！】

蟲蟲又繼續問小鹿，北部粽跟南部粽除了餡料不一樣，還有什麼其他地方不一樣嗎？小鹿這次真的答不出來了，於是要求討救兵，只見這位救兵自信滿滿地說：「南部粽是用水煮，不會有水蒸氣。北部粽是用蒸的，所以會出現水蒸氣～」說時遲那時快，神奇的事情發生了，只見捧在他手中的粽子，竟然開始冒煙了～原來此人正是魔術師雨群！

天啊，手中的粽子瞬間冒煙了！怎麼可能瞬間將南部粽變成北部粽呢？魔術師雨群的近距離魔術讓虫虫和羚小鹿驚呼連連！(圖片來源：中時電子報提供)

活潑的魔術師雨群連自我介紹都大搞魔術梗，拿出一副空白的撲克牌，突然變出字，而且就是魔術師的名字「雨群」，緊接著又變出第二張有雨群字樣的撲克牌，第三張也是，第四張也是，整副牌都出現名字了！下一秒，雨群再變一次魔術，牌子又恢復空白了！這真是太神奇了！兩位主持人都驚呼連連！

原來魔術表演還沒結束，經過雨群下一個口號「3、2、1」兩位主持人竟然不見了，去哪裡了呢？原來，終於可以吃粽子啦!經過前面一番的鋪陳，相信大家都已經肚子非常餓了，現在就要來品嘗遠東百貨這次推出的七款名店粽。

Magic time again！到底發生什麼事？讓小鹿和虫虫看得目瞪口呆，驚訝到嘴巴完全闔不起來！(圖片來源：中時電子報提供)

名粽的美妙滋味讓小鹿信手捻來都能吟詩作對了，可見這次推出的粽子真的很厲害！ (圖片來源：中時電子報提供)

鄉親父老們!揪過來!揪過來!遠百又有好康優惠啦! (圖片來源：中時電子報提供)

這次的粽子都是由知名大飯店推出限量的粽子禮盒還有各地精選的名粽，以及超高人氣的素粽，也是大家喜愛的口味之一，快點一起來看看!

【美食時間：影片中介紹的七款名店粽】

1、【台北遠東飯店】粽情海陸禮袋(售價1,388元/5入)

粽子界的常勝軍就是它了！精選32頭鮑魚肉配上大閘蟹粉絲，頂級食材相輔相成，兩種口感交融在一起，毫無違和感！香氣融進每一粒米飯中，吃進嘴裡的每一口都讓人意猶未盡！

香格里拉台北遠東大飯店粽情海陸禮袋

2、【台南遠東飯店】FED府城極品粽禮袋(售價1,100元/3入)

海陸雙拼讓你一次享受兩種口味，其一為「龍蝦海鮮粽」，可以品嚐到一大塊金黃色精選澳洲龍蝦肉；另一個口味是精選的「牛三寶」，搭配老眷村的燉滷手法做成的，光是聞到香味就令人直流口水。

香格里拉台南遠東大飯店龍蝦海鮮粽

3、【晶華酒店】晶華冠軍鮑粽禮盒(售價880元/2入)

粽子內餡滿滿的奢華感，用料非常大方，透過嚴選新鮮鮑魚再配上其他的頂級食材一手打造而成，喜愛小而美精緻路線的人，非常適合這款粽子，再加上現代人的食量比較小，選擇這一款２入剛好適合！

4、【台北喜來登】寒舍台式粽(售價1,080元/6入)

喜愛台式口味的朋友絕不能錯過這一款！內陷有肥瘦勻稱的五花肉、黃金板栗、酒香鹹鴨蛋、北港花生、香菇，以及瑤柱(干貝)，雖然走的是道地台式口味風格，但是光看這滿滿的餡料就可以感受到滿滿的誠意！

5、【傻瓜肉粽】五穀米養生粽(售價399元/4入)

一顆兼顧好口味及全家人健康的粽子，蟬聯三屆「新竹十大伴手禮」！內容主打低油低鹽，不含味精，使用的米飯種類有台東池上圓糯米、紫米、紅糯米、糙米、蕎麥、小米、麥片，滿滿的養生大平台啊！

6、【蔬心坊】花生香菇素粽(售價589元/8入)

純手工製作，不加防腐劑及人工香料，採用台灣優質糯米、栗子、花生，再加上香菇和豆輪的香氣，一撥開粽子香味馬上撲鼻而來，原來是素食也能這麼有變化，這一款也在今年的媒體評選中深獲好評喔！

7、【亞都麗緻】天香功夫八寶鴨腿粽(售價1,080元)

最適合全家人端午聚餐時共同享用的就是它了！超大的粽葉包著功夫八寶鴨腿粽，光用看的就視覺飽滿！打開粽子內陷，肥美又多汁的無骨鴨腿肉就出現在眼前啦！不僅聞到粽子的米香，更是去骨鴨腿肉和南非新鮮鮑經過烹調後散發出來濃郁的香氣。

【全台遠東百貨異國食品館 端午節禮品倆倆成雙享折扣】

好的，就在小鹿跟虫虫搶食「八寶鴨腿粽」過程中，魔術師雨群突然手指一彈，三人又再次回到遠東百貨B1的「異國食品館」了！原來她們只急著想吃粽子，卻忘記告訴所有的觀眾朋友們好康優惠。即日起到6/9止，到全台遠東百貨異國食品館，購買端午節禮品，倆倆成雙享折扣，及購買本專刊商品兩件以上可享95折優惠，動作要快喔！

(中時電子報)