就算已經辭去湖人籃球事務總裁職位1個多月時間，魔術強生對於前東家的怒氣似乎完全沒消！魔術強生接受《洛杉磯時報》訪問時表示，自己最不滿湖人的地方，當屬湖人處於「7人干政」的混亂局面，更暗示湖人幾乎等於沒救了。

「如果湖人希望從現在開始能夠取得成功，我要說的這一點至關重要，湖人老闆珍妮巴斯首先不能跟任何人建立情感上的聯繫，」魔術強生說，「你可以一直欣賞或喜歡某人，但你絕不能讓他們參與到炒掉某位雇員或交易球員之中。」

魔術強生口中的7人干政，除了珍妮巴斯與湖人總管佩林卡，還有湖人商業營運總裁提姆哈里斯、年輕的巴斯兄弟(傑西與喬伊)、珍妮巴斯「閨密」琳達蘭比斯與他的老公湖人顧問科特蘭比斯，光看這個陣仗，就知道湖人當前有多亂。

魔術強生更舉例說明，當初他堅持開除湖人前總教練華頓，明明珍妮巴斯都已同意了，提姆哈里斯卻突然介入干預，因為他希望留下華頓，「我應該只聽命於珍妮巴斯，但提姆哈里斯卻突然宣告介入，當時我就明白是時候走人了。」

「就是這些人在傷害湖人，每個人角色都規劃好了，各有各的職責，當你身邊充斥6到8種聲音，是沒法做出正確決定，畢竟每個人都自認是對的，」魔術強生說，「這就是為何我才來1年多就搞得雞犬不寧，因為我對這種作法說不！」

(中時電子報)