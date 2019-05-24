台灣北部有一處熱門的「私人溫泉」新景點，這兒位於山林野溪，不但常有男女老少前來享受泡湯的樂趣，最近更是因聲名遠播，引來不少國外觀光客也前往朝聖，這些金髮女郎身材火辣，穿著比基尼濕答答，露出渾圓飽滿的半球，陶醉在台灣的好山好水之中。
網路社團《卡提諾論壇》今天有網友PO文指出，最近在 PTT有人分享，在一個有瀑布的地方看到大量的金髮爆乳妹浸在水中玩水聊天，跪求網民搜出此地。果然不負眾望有網友告知，這個景點就是「八煙溫泉」，位於台灣新北市金山區重和里八煙聚落附近的一處野溪溫泉，在陽明山國家公園範圍內。
原PO說，這裡常常有大量的外國遊客前往。照片中可以看到，這些金髮辣妹甩晃著白晰豪乳泡湯時，在這「波濤胸湧」的旁邊，竟然有位阿伯老神在在，他老人家不為所動正在享受泡湯渾體舒暢，有網友就說「真不愧是已經見過大風大浪的男人」，也有網友說，「說不定阿北早就in了，正在冷靜中」。
許多網友看完照片紛紛留言，「阿北，看的很爽」、「這個好，純天然桐嚴聚汝」、這形狀蠻漂亮的」、「這也太上火了」。
(中時電子報)
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