看到這種蟲就整個火氣都上來了！相信很多人在洗手台、馬桶、排水孔、牆角等浴廁潮濕處都看過這種小飛蟲，牠們有毛茸茸的身體，靜靜貼在牆上不動。自然科學博物館教你認識這是名叫「蛾蚋」的蟲，教授也來教大家「防蛾蚋之道」。

環保署網站介紹這種浴廁常見的小黑蟲，台灣大學昆蟲系徐爾烈教授表示，蛾蚋（或稱蝶蠅、蛾蠅、毛蠓）只有一對翅膀，常見牠們靜靜貼在牆上不動，即使受到干擾會飛起來，但很快就又停下來。

環保署表示，蛾蚋的幼蟲常孳生於室內外積水及潮濕處，如水槽及地板、牆角浸水處，廚房流理台下方排水溝內，成蟲常見於廚房水槽處或廁所牆壁。環保署提醒，如果看到蛾蚋，千萬別直接用手打打（接觸），因蛾蚋會挑選具有腐化有機質的地方產卵，像是化糞池、水槽、排水孔等處的泥狀淤積物，可能攜帶病源。如果一拍牠們，不但弄髒手，穢物更馬上散播到空氣中；蛾蚋蟲體死後風化分解混入塵埃，如果被特異體質的人呼吸吸入也會引起氣管過敏、哮喘等過敏症。

該怎麼清潔杜絕蛾蚋呢？只要保持室內沒有積水及浸水，即不會有蛾蚋孳生。日本居家清潔達人佐佐木薰建議，可以善用小蘇打粉有「吸收濕氣」的功效，把小蘇打粉加入精油混合成一小包裝，即可達到「除溼、芳香、驅蟲」3種用途。

臉書社團上，也常見網友們PO出蛾蚋以及其幼蟲的照片，狂問「這是什麼蟲？要怎麼消滅牠們？」、其他網友看了也會回答，「我浴室很多這個，很討厭」、「排水口附近有幼蟲，會藏在細縫裡」，大多數的網友都會笑說，「我都直接巴蕊…」、「上廁所時都會瞄準牠」；有人則建議「排水孔加濾網」。

常見網友們PO出蛾蚋以及其幼蟲的照片，狂問「這是什麼蟲？要怎麼消滅牠們？」（圖/翻攝自林口大家庭 Linkou-Family ＦＢ）

(中時電子報)