應該不會再捱餓了，一名網友在《靈異公社》分享自己的鐵齒弟弟當兵有趣的遇鬼經驗，網友不但覺得有趣也引發熱議。

網友表示，弟弟，非常的鐵齒！即使他看見了，也當自己眼花。原來弟弟在退伍前，連續四天做同樣的夢，他卻不予理會。民國99年8月初，距離兩個禮拜原po弟弟就要退伍了。那時他夢見一位胖女鬼，長髮白衣、肉餅臉、講話慢吞吞的。哭哭啼啼的跟他說：我肚子好餓喔...

原po弟在夢中直接說，「去買呀！」但女鬼卻表示「我～沒～有～錢～」，但他最後更不耐煩的要她走，甚至作勢要搥打。

原po表示，前三天女鬼都糾纏同樣的要求，「要飯吃、要錢花」。但弟弟也一再拒絕她，趕她走。直到第四天時，因為弟弟連續四天都睡不好，然後就很無奈的跟她說：xxxxxx勒！我真的沒有錢，沒辦法幫妳啦！接著，女鬼又哭了，原po弟弟在夢中只好說「妳去找我長官啦！他有錢有權，他有能力幫妳啦」並伸手指士兵寢室旁的房間，原po說後來弟弟就醒了，接著他看一下長官房間。長官的房間燈也亮了，他看到長官神色慌張的衝到門口東張西望...

當天傍晚，弟弟就看到那位長官在營區的一個角落燒香、紙錢、拜便當和一些吃的。而指點胖女鬼的弟弟也裝作不知道，裝傻的等到退伍。網友看到紛紛覺得好笑，有人贊同原po弟弟的作法「本來就該去找有錢一點的啊」、「 哈哈哈～還是找對人最有效」

(中時電子報)