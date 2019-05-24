西門町，全台北市最熱鬧、年輕人最多的地方，任何娛樂幾乎都可以在這邊找到，而其中的地標則是已經屹立數十年的「萬年商業大樓」，儘管外觀老舊，但內部店家琳瑯滿目，各式各樣的產品應有盡有，更有許多外邊找不到的稀有球鞋、模型，還有專屬的美食街，因此許多人也都會特地前往遊玩吃飯，不過萬年大樓的秘密卻沒有多少人知道。

知名「懷舊達人」張哲生在《城市學》撰寫專欄，介紹這棟西門町地標，張哲生表示，萬年大樓前身為日治時期最出名的豪華戲院「國際館」，由台灣電影發行業公會理事長真子萬理，收購當地的日本料理店改建為戲院，1936年正式開幕，乃日本知名片商東寶映畫的直營戲院。1945年日本戰敗後，由中影接手，更名為國際戲院。

然而在1970年10月，中影面臨財務危機，便將國際戲院出售，戲院也因此被拆除，花了一年時間，新的大樓在1973年6月竣工，也就是現在知名的萬年商業大樓，裡面進駐了多達200家商家，成為北部最熱鬧的知名地標。

張哲生也提到，萬年大樓有兩個秘密，其一是大樓三個入口都是有名字的，分別是「西寧門」、「峨嵋門」與「昆明門」；其二是大多數遊客至今都沒發現的，大樓裡的電扶梯方向每天都會交換，例如今天向上，明天就會改為向下，目的在於讓靠近電扶梯口的店家可平均分享人潮，但也讓不少人常常搞混，以為自己記憶出錯。

(中時電子報)