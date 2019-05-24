朱真楷／台北報導

賴清德昨親赴民進黨自提「贏的策略」，引來蔡陣營質疑突襲。對此，賴清德昨晚接受專訪時還原事件原貌強調，前天中執會中場休息時，黨主席卓榮泰要雙方代表人回頭聯絡當事人是否有新的辦法，他接獲通知後才赴黨中央與陳菊、鄭文燦、柯建銘及卓榮泰會面；他強調，蔡陣營打算在中執會修改初選辦法的事，「事前也沒讓我知道啊」，所以說他突襲實在太沉重了。

值得注意的是，賴昨晚被問到如果對手「出老千」，讓初選變得相當不公平，將如何因應？賴清德沉重地說，「我希望不會，因為如果這樣，誰都是輸家，沒有贏家，對民進黨更是災難，很難再受到國人支持，所以我會堅持下去」。

民進黨於前天召開中執會，原要敲定總統初選辦法及期程最後仍流會，但因會後賴清德選擇親上火線，在黨中央召開記者會拋出「蔡英文民調若贏韓國瑜，我就全力支持」的方案，引來蔡陣營強烈不滿，質疑黨中央有所偏袒。

為此，賴清德昨晚接受網路直播專訪時解釋，「我要說這個絕對不是突襲，今天你們要在中執會修改初選辦法也沒讓我知道」，是他在21號晚間（執會召開前1日）才知道這個訊息；問題是，若真的修改辦法不僅將很難取信社會大眾，也會讓初選失去公信力，在未來很難再取得國人的支持。

賴清德強調，由於前天的中執會雙邊僵持不下，因此會中休息時，卓榮泰才請雙邊代表人聯絡當事人，了解是否還有新的辦法，他才請代表人林俊憲告知卓榮泰他會前往黨中央，事後到場也與5人協調小組的陳菊、鄭文燦、柯建銘及卓榮泰會面。

他強調，由於他與蔡英文的目標都是希望贏得2020，既然如此，假如蔡英文代表民進黨能贏得選舉，他當然會支持，所以才會提出所謂「贏的策略」。

主持人還追問，雖然賴清德把蔡英文視為目標一致的同志、兄弟姊妹，問題是初選打到現在，蔡陣營顯人就是要把賴逼到牆角，用盡資源打一個人，讓朋友看到賴清德像看到鬼一樣，「你（賴）真的認為蔡英文把你當兄弟姊妹嗎？」

賴清德回應，我依然然這樣認為，畢竟這場初選還是有人願意勇敢站出來給他鼓，且最後的勝利者，不是比資源多寡、派系多大，而是要得到人民的支持，才是決勝負的關鍵。

(中時 )