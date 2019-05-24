「梓作坊」斲琴師林立正身邊近千年的北宋古琴曾朽壞，經他修琴後完好無缺。（盧禕祺攝）

「正利木器」日式花窗藝術家陳煌輝手中折著窗花，臉上的笑容讓人感受他濃厚的熱情。（盧禕祺攝）

雕刻藝術家劉欣宜在陽光灑落的龍貓樹洞，展出2015年至今8件作品，每件都是她心裡的小女孩。（盧禕祺攝）

異世界拼接--雕刻藝術家林安常以木作的鑲嵌、榫接、拼裝技巧，突顯建築物的痕跡與構成方式。（新光三越提供）

台灣的園丁正昌製材廠創辦人梁兆清投入造林40年，擁有台灣第一個獲得國際森林管理認證的林區。（新光三越提供）

木結構職人陳建同x與木製研用20年以百年規格起一間沒有縫隙，是堅毅而溫暖、可以屹立千年的家厝。（新光三越提供）

這夏有木憩開幕記者會超過30位木頭人開心合影。（新光三越提供）

報導郭家崴

新光三越「這夏有木憩~123木頭人」展覽昨（23日）起至6月2日首站在台北南西店ㄧ館9樓開展，8個展區集合超過30位台灣「木頭人」，年齡跨越20歲至84歲，範疇涵蓋雕塑、建築、音樂、造林等，透過逾300件作品展現對木頭的熱愛。

這次參與的有「梓作坊」斲琴師林立正，與學生林法、陳紘、陳智芬、李悉慈、吳菡、沈櫻月；「正利木器」日式花窗藝術家陳煌輝、陳正忠父子；「木之家的種子研究會」木構建築師王銘顯、「一冊大木家屋」師傅楊三二、「正昌製材廠」創辦人梁兆清與梁國興父子、「被動式木構」建築師簡祺珅、「與木製研」木結構職人陳建同。

還有部落雕刻師「泰武國小」老師查馬克．法拉屋樂與六年級畢業生，以及湯利爺爺、高富貴、高富村3位國寶級木雕師傅；插畫藝術家磊勒丹．巴瓦瓦隆；雕刻藝術家劉欣宜、林安常；「創意木擊樂器」台北打擊樂團；微笑拇指琴「音樂城市」；西塔琴音樂家吳欣澤；繪本插畫家崔麗君；插畫藝術家日淳等超過30位。

這夏系列展覽邁入第9年，每年有20至60萬人次觀賞，這次以「木頭」為主題，期許在工藝外，還能深入生活，兼顧環境友善自然與療癒功能，讓一家大小觀展時也能體會幸福的感染力。

76歲的「梓作坊」斲琴師林立正曾是遠洋漁業船長，是台灣第一位獲得官方肯定的斲琴師，2009年獲選為「台北市文化資產保存技術保存者」，製琴、修琴近50年傳承超過百位學生，他製作一床好琴要花2年多，慢工出細活，他說：「沒有熱愛無法堅持」，是要「死在裡面才能活著出來」。

創立「正利木器」的花窗師傅陳煌輝現年84歲，在彰化鹿港專職日式門窗製作且外銷日本，50多年來對手工鑲嵌的日式窗花情有獨鍾，目前仍持續研發各種花紋，至今有數十種，他說拼接花窗的木片在鑲嵌時需要角度和長短一致，製作的時間無法計算。

29歲的插畫藝術家磊勒丹．巴瓦瓦隆從小就愛畫畫，以排灣族人為新生兒種的祖父樹為主題創作，他在祖先休息的榕樹上畫了太陽神、月亮、星星、百合花、檳榔樹、海洋等，講述族裡的生活；樹洞裡展出曾祖父的禮刀、祖父做的包包等收藏，是他生長的軌跡。27歲雕刻藝術家劉欣宜熱愛動漫，5年來把卡漫化的人物造型與木雕結合，將紙上的畫作立體雕刻，再以油畫顏料淡淡上色，風格清新又夢幻。

台北南西店展期間周末規畫藝術家手作教室，25日「小小建築師換我當」2場都額滿，6月2日「彬彬有禮」講座＋體驗還可網路報名，詳洽https：／／reurl.cc／OLe7A。

「這夏有木憩~123木頭人」巡迴展包括5月23日至6月2日台北南西店一館9F；6月27日至7月15日 台南新天地6F C區；8月7日至8月18日桃園站前店10F；8月30日至9月23日台中中港店10F；9月27日至10月20日高雄左營店10F。

(中時 )