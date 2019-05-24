全聯PX Pay可綁定8間銀行信用卡，若每家銀行有3張卡，可綁到24張。（全聯提供）

全聯PX Pay支援信用卡與儲值金支付功能，使用超便利。（全聯提供）

報導郭家崴

全聯領先全台超市今（24日）起攜手一銀、中信、玉山、台北富邦、台新、永豐、國泰世華、聯邦8家銀行，首創行動支付「PX Pay」，預計近千間門市超過927萬會員，2個月可達200萬下載，年底目標320萬。

PX Pay支援信用卡與儲值金支付，具備「少零錢、省時間、更環保、多回饋」4項特色，手機就是行動會員卡，「嗶」QR Code可儲值、累點、扣點、支付等。全聯董事長林敏雄表示，全聯是本土最大的超市，戰戰兢兢走過20年，第1個10年主銷乾貨，第2個10年加入生鮮，歷經4個月規畫、上線的PX Pay啟動後，「接下來10年是行動支付的時代，也是數位時代」

全聯執行長謝健南表示經過1個月的壓力測試，目前PX Pay 5分鐘內同時有40萬人使用不會累格，看好會吸引更多年輕顧客，非現金支付占比也會從現有超過26％再翻倍成長。

7月25日前下載APP送100點福利點、享6項商品優惠券總值超過4500元，首刷禮最高回饋50％，刷100元可回饋50元；即日起用信用卡或現金儲值滿千元送50元，限額30萬名；使用儲值金交易滿400元回饋3％福利點；同時，福利點數可轉贈，活用於商品換購；卡片可轉移將多張卡片歸戶整合管理；除了找零存入，林敏雄說中獎發票也可存入，相當便利。

(中時 )