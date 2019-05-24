過去工安意外發生後，高市勞工局多以辦宣導講座為主。（柯宗緯攝）

高市第1季工安意外釀12死，較去年同期略高，高市勞工局首度推出「一加一防災好利器」職業安全衛生到廠宣導輔導計畫，以柔性輔導代替直接處罰，針對企業實際需求免費「把脈」，提供專業改善建議，無痛升級工安，降低意外風險。

勞檢處統計，今年1至4月工安死亡人數為12人，較去年同期的8人略為成長。其中，營造業7死占比最高，主要是其職場特殊性，營造行為隨著工程進度，環境有所變動，災害風險較高。

勞檢處指出，過去宣導多為靜態性的講座，針對案例或防災知識、法規解說等，此次推行「一加一防災好利器」依據各申請單位需求，請專責輔導員到場評估，組成專案小組提供改善建議方案。

勞檢處表示，此案也呼應市長韓國瑜政策，多輔導多給事業單位改善的機會，而不是只用強制力、公權力壓迫。另外，現編制68位勞檢員為，扣除主管職實際在外有58位，人力相當有限，事業單位隱藏性危害有多少，相信業主會較清楚。

勞工局長王秋冬表示，勞工局除勞檢、裁罰外，更從源頭協助企業落實自主管理，特別推出單一窗口及一應俱全，即為「一加一」專業到廠服務計畫，為企業職場安全衛生體檢，協助訂定防災目標，輔導辦理安全衛生措施，及改善工安文化，免於發生職災及遭裁罰。

(中時 )