台東市隱身街弄內的無名店家，門口的楊桃樹就是製作楊桃汁的來源。（莊哲權攝）

古早味桃楊汁及楊桃蜜餞冰，有著老人家的回憶。（莊哲權攝）

位於台東市僻靜小街的這家楊桃汁，門口兩株楊桃樹已開滿小花，長出來的楊桃，店家就地取材，打造出的楊桃蜜餞、楊桃汁，不僅門面維持60多年未改，就連口味也沒變，清涼甜酸的口感，透過味蕾開啟許多人生回憶，阿公、阿嬤喝了都會很感動。

台東市這家隱身在巷子內，只有識途老馬才知道的無名楊桃汁，從1957年營業迄今，賣的楊桃汁、楊桃冰都是自己手工製作，老闆娘張淑華指著店門口的開滿桃紅色小花的楊桃樹說，到了暑假滿樹都楊桃，就可以採收，年底再採收1次，醃製起來，隔年再賣。

「就是這味」，張淑華說，早期賣傳統楊桃汁的店家多，但是時間久了逐漸失傳，這種古早味的桃楊汁已經很稀有，7、80歲的阿公、阿嬤嘗了一口，勾起年輕的回憶，都會很感動；而現代的年輕人也特愛在楊桃樹下喝著楊桃汁，夏日格外消暑，尤其中醃漬了半年的楊桃蜜餞，加上剉冰，更讓背包客魂牽夢縈。

張淑華將醃漬的工法及配方列為商業機密，不願意透露，她說，婆婆10多年前過世後，她接手也有30多年，因為自家種的楊桃是酸的，醃製的楊桃蜜餞，口感酸中帶甜，另外還有洛神茶、梅子冰，洛神、梅子都是自家種的。

無店名楊桃汁

地址：台東市廣東路189號

電話：（089）334991

營業時間：早上9：00~晚上10：00（無固定公休）

售價：楊桃汁／30元；楊桃冰／30元

(中時 )