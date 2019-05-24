悶熱五月天，今（24日）全台為多雲到晴，迎風面東半部地區有局部短暫陣雨，中南部高溫上看31度，另今日；中部空品區為「紅色警示」，外出請注意。

今日水氣仍多，近地面風場轉為偏東風，迎風面東半部地區有局部短暫陣雨，西半部地區為多雲到晴的天氣，留意午後有局部短暫雷陣雨，其中各地山區及南部地區有局部大雨發生的機率，外出活動請多留意天氣變化。

溫度方面，今日中南部高溫約30~31度，其他地方則在27~28度，中午前後天氣悶熱，請多補充水分。紫外線指數方面，今日全台各縣市為「高量級」，外出30分鐘內恐曬傷，提醒民眾做好防曬。

今天起上午起臺灣北部、東北部及恆春半島沿海地區易有較強陣風，北部、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有長浪發生的機率，前往海邊活動請注意安全。

至於民眾關心的空氣品質，今日北部、宜蘭、花東空品區為「普通」等級；竹苗、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「橘色提醒」等級，竹苗、雲嘉南局部地區短時間可能達紅色警示等級；中部空品區為「紅色警示」等級。

(中時電子報)