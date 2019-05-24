台灣出版躍國際！由文化部籌組台灣出版業參加「2019新加坡書展」及「第十四屆馬來西亞海外華文書市」，將於5月31日至6月9日期間展開。

文化部為持續耕耘海外華文市場、協助台灣出版業開拓東南亞華文閱讀市場，今年度以「文青製造．台灣出品」為主題策劃台灣館，與國立台灣文學館攜手合作，邀請台灣知名作家王聰威、張鐵志、61chi、張惠菁前往新加坡。

文學館館長蘇碩斌、何敬堯、言叔夏、黃珮珊、陳夏民前往馬來西亞，與新馬讀者分享自己的閱讀經驗，以及如何藉由創作及積極的社會參與行動實踐理想。預計超過百家出版社共同參展，展出圖書1,500餘種，逾15,000冊，另規劃台灣日「台灣文青養成術」、台灣文學節「寫作密室指南」等系列活動。

文化部表示，海外書展不僅僅圖書銷售及版權交易的場所，更是展示台灣價值，促進文化交流的平台。鄭部長上任後，積極整合各單位力量，找出台灣價值及與海外社會可共感的議題，透過各個場域展示及宣揚。此次書展特別之處在於透過作家、作品及現場的對談交流，將作家們利用思考與創作，所發現社會的面貌用不同型態傳達予世人眼前，引起大眾對問題的注目，藉此讓社會更加美好。

搭配本次主題，突顯台灣特色，展區特別規劃「小誌工作站」展示台灣小誌，這不僅在台灣少見，在新馬地區更是少見，但卻是台灣非常重要的創新出版力。另外，也將展出台灣文青喜歡的雜誌，表現台灣文學Life Style新活力。同時，台灣數位出版聯盟、台灣電子書協會等單位也將共同參展，呈現台灣數位出版能量。

在現場中也將展示本部Books From Taiwan選書，以及翻譯補助成果，並舉辦「台灣與新加坡出版暨版權交流論壇」、「台馬出版暨版權交流論壇」，邀請台灣、新加坡、馬來西亞專業人士與會對談，將台灣優良好書版權推廣至東南亞華文閱讀市場。

主打作家作品及荒島書單展示。（文化部提供）

(中時電子報)