新北市汐止區福德一路24日凌晨發生一起槍擊案，67年次洪姓男子在停好車、步行回家的路上，遭到不明男子持槍射擊，左右腳各中1槍，不明男子射擊完即跑離現場。

洪姓男子在救護人員抵達被送往醫院救治，但無生命危險；警方隨後封鎖現場，並在現場發現三枚彈殼，目前正擴大調閱監視器，積極偵辦中。

(中時 )