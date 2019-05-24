汐止街頭 男子遭埋伏槍擊 05:152019/05/24 中時 杜宜諳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市汐止區福德一路24日凌晨發生一起槍擊案。（杜宜諳攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市汐止區福德一路24日凌晨發生一起槍擊案，67年次洪姓男子在停好車、步行回家的路上，遭到不明男子持槍射擊，左右腳各中1槍，不明男子射擊完即跑離現場。 洪姓男子在救護人員抵達被送往醫院救治，但無生命危險；警方隨後封鎖現場，並在現場發現三枚彈殼，目前正擴大調閱監視器，積極偵辦中。 (中時 ) #男子 #現場 #射擊 #汐止 #生命 也許您會感興趣 推薦閱讀 李永萍 要把黃國昌拉下馬 04:102019/05/20 地方新聞 獨》陽光太刺眼？ 軍卡駕駛眼花連撞8車無人傷 09:112019/05/20 社會 騎士疑遭掉落電線電擊 搶救後恢復呼吸心跳 12:522019/05/20 社會 婦人恍神撞護欄 台17線塞車半小時 18:102019/05/20 社會 氧氣催生 寒武紀生命大爆發 04:102019/05/21 話題觀察 海軍在花東外海 進行反水面作戰實彈射擊 12:342019/05/22 軍事 嚴德發指示：高司官員與軍種隨艦出海看練兵 12:512019/05/22 軍事 台語「荏懶」是懶惰 不到辱警的底線 15:532019/05/22 社會 黃國昌無心經營地方 藍綠齊轟 04:102019/05/23 地方新聞 少年談判家長加入互毆戰局 9人全帶回 11:342019/05/23 社會 社會熱門新聞 台南國一女校園墜樓身亡 警調查原因 - 社會 台灣野溪溫泉 爆乳金貓含羞戲水阿伯淡定泡湯 - 社會 立委抗議大法官聽到了 軍公教年改將辯論 - 社會 - 中時 初約會吃蒸蛤蜊 女喊「噴汁了」戀情險告吹 - 社會 和美水龍頭工廠烈焰衝天 10樓雲梯搭起超大水龍頭灌救 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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