高雄市長韓國瑜的民調目前雖然還是領先，但已不如4月時領先的幅度那麼大。港媒分析指出，除了郭台銘因素，還有韓國瑜卡在議會備詢，暴露的攻擊面太廣，以致他的民調下修也是正常的，甚至認為韓流稍降溫，對韓國瑜不見得是壞事。

韓流若持高不下，中評網指出，其實對有心承擔2020的韓國瑜或韓粉支持者們，反而不見得是好現象，此時讓韓流稍稍沈澱，反而可使民調回歸真實，而能近一步產生警惕凝聚作用，才能再次累積「先蹲後跳」的動能。

韓國瑜的高人氣確實也讓傳統的國民黨高層備感壓力，他若要想突圍，不是沒有方法，但要用對方法，如今韓國瑜面對2020選戰，定位依舊被動不明朗，這也是他身為高雄市長的局限性。而針對初選，韓、郭仍有差異性可以凸顯，像去年高雄市長，韓國瑜面對對手民進黨的陳其邁，他在造勢大會拋出一句「你們有鈔票、我們有選票」口號，就震懾了許多「民心思變」的選民。

(中時電子報)