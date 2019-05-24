民進黨22日召開中執會討論總統初選，蔡賴之爭卻依然無解，媒體人吳子嘉教賴清德唯一一招，就是絕食，如此一來，蔡英文會因此崩潰。

吳子嘉指出，蔡英文花很多時間解決賴清德的問題，還是解決不了，開始要花「成本」了，1450花了，22日中執會直播也花了，30人痛扁一個賴陣營代表立委林俊憲，演給蔡英文總統看，吳子嘉不禁說：「我非常同情賴清德」。

吳子嘉表示，賴清德強調遊戲規則的公平性，不過在政治的領域沒有這回事，是強者獲勝、適者生存，強者才有話語權，目前蔡英文是強者，他教賴清德唯一一招，就是絕食，國際人權組織會介入，絕食可能會出事情，蔡英文的心臟會撐不住，保證崩潰。

《美麗島電子報》董事長吳子嘉點出，賴清德不敢用這一招的結果，還在談遊戲規則，遊戲規則是結果是下游產品，上游是看誰的拳頭大，沒有拳頭大，跟人家比什麼遊戲規則，民進黨立委陳明文23日甚至怒嗆，賴不要選，民進黨一定會贏。就是在挖苦賴，賴清德沒有戰鬥反擊的能力，只有挨打的能力，這時賴清德成了被同情和被支配者，當他人格上被定位成被同情和被支配者時，他有什麼資格選總統，總統是勇敢的強者，才能帶領我們度過難關。

(中時電子報)