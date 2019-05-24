日韓之間因太平洋戰爭時日本企業「徴用」南韓勞工的賠償訴訟案及南韓禁止日本福島等縣水產品進口問題而對立。南韓外交部表示，只要日本企業付錢就沒任何問題。日方則要求南韓盡快應允成立第3國加入的仲裁委員會。

日本外務大臣河野外務23日晚間（台北時間）在法國與南韓外交部長康京和會談近1個半小時，要求韓方盡快允諾成立仲裁委員會，康京和並沒有回應。

河野指出，有關徵用工問題，應根據《日韓請求權協定》的條文，由雙方盡快任命委員，召開第3國加入的仲裁委員會。南韓總統文在寅若不負責想出因應對策的話則無法解決。

康京和敷衍地表示，「有必要聰明的解決，以不對兩國關係整體造成否定影響」，但並沒有回應日本成立仲裁委員會的要求。

河野還提出南韓因核災汙染水的問題禁止福島縣等水產品進口的問題，要求南韓早日解除對日本水產品的禁令。康京和表示，世界貿易組織(WTO)承認了南韓方面的主張，南韓尊重WTO的判斷而不予回應。

南韓最高法院命令日本企業賠償太平洋戰爭時南韓的徵用工，河野喊話要求文在寅發揮領導力，負責任地採取因應對策。南韓外交部發言人23日在記者會上表示，「日本企業只要履行判決就沒有任何問題」，強調日本應尊重司法的判斷。

(中時 )