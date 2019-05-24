初夏熱呼呼，緊接著端午節也即將到來！想要有端午氣氛，又不想曬太陽，不妨也能到百貨商場走走吹冷氣！在海外觀光客眾多的台北101也提前過端午，美食街、餐廳內販售各家名粽，南北粽、鹹甜綜拚美味！人氣很夯的新加坡零嘴鹹蛋黃魚皮也因應端午，將推出限量香包。即使不能划龍舟，在5月底前也能到4樓的快閃羽球場拍照，或到景觀台欣賞北台美麗藍空。

紅豆食府冰粽禮（左）、欣葉「干貝滷肉粽」（右）。（台北101提供）

慶端午，粽子少不了！在台北101的美食街、餐廳、超市也有應景的美味粽子！欣葉餐廳推出台灣粽，有「干貝滷肉粽」內餡干貝魷魚鮮、滷肉香，而延伸自傳統酒席中甜點概念的「金桔紅豆粽」則清甜芬芳；鼎泰豐的湖州粽也是鹹甜皆有，鮮肉多汁、紅豆沙開胃。紅豆食府冰粽禮盒也應景，芋頭香且爽口，紅豆綿密，花生香氣。

在新加坡、香港快速竄紅的IRVINS Salted Egg鹹蛋黃魚皮（左），因應端午也推出限量香包（右）。（台北101提供）

話說很多粽子都少不了「鹹蛋黃」，但你可曾想過鹹蛋也能成為零嘴主角嗎？在新加坡、香港快速竄紅的IRVINS Salted Egg，推出特色鹹蛋黃魚皮、鹹蛋黃木薯片和鹹蛋黃洋芋片等口味備受好評！因應端午，IRVINS Salted Egg也將與台北101推出30個限量Q版香包。

從西門町紅樓到台北101，速寫藝術家鄭開翔畫出他所看到的台灣。（台北101提供）

吃粽子慶端午，也別讓熱量上身壞身材，多走走路逛街更健康！在台北101的B1美食街也能品藝術！。藉美食街改裝之際，台北101將圍籬化身為藝術畫展，透過城市速寫藝術家鄭開翔「街屋‧台灣」看台灣美食、庶民文化。

勝利體育Crown Collection快閃概念店，將整個羽球場搬進台北101購物中心。（本報系記者 陳筱琳攝）

另在台北101的4樓精品廣場近來多了一座羽球場，台灣羽球品牌把一座一比一大小的羽球場搬進賣場，在5月31日之前都能看得到，不妨來這和巨大羽球球拍照打卡，體驗一下台灣球后戴資穎最愛的羽球。

台北101景觀臺欣賞北台灣藍空美景。（台北101提

逛街品藝術、粽子慶端午！不妨也能搭超高速電梯到101標高382公尺的89樓觀景台走走，俯瞰北台灣蔚藍天空、美麗夜景！即使豔陽高照，在百貨商場裡舒服吹冷氣，感受不一樣的端午佳節吧！

(中時電子報)