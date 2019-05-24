@中國時報

美國介入我2020總統大選。據指出，民進黨總統初選辦法一變再變，是否背離民主程序，引發美國關切。資深媒體人楊憲宏昨接受本報訪問證實，美國對初選作業問得很仔細，包括初選民調是採互比或對比、為何納入柯文哲，以及應否納入手機。對明年可能的藍綠白相爭局面，楊憲宏說，「美國友人」關心的一大重點是「盼望民進黨不要分裂。」

根據國家政策研究基金會公布的民調結果，蔡英文總統執政3年，只有19％民眾對台灣司法信心有增加，高達69.1％的受訪者認為沒有。學者分析，民眾對司法的信心下降，主要在於蔡政府「司法的政治化」及「復仇式立法」。我政府五權分立的憲政體制，在3年中「唯總統意志」馬首是瞻，已變成「五馬分屍」的憲政亂象。

美軍第七艦隊說，美海軍驅逐艦普瑞布爾號（USS Preble）及迪爾號補給艦（Walter S. Diehl），前天（22日）通過台海，國防部也證實，美軍這2艘作戰艦自我西南海域由南向北航經台海。由於我海軍在22日精銳盡出，逾20艘軍艦在東部海域，而美艦今年第5度又穿越西岸台海，時間巧合，予外界諸多聯想。

美國對大陸通信設備巨頭華為實施出口管制後，在全球引發的連鎖效應進一步擴大。繼英國晶片設計大廠安謀（ARM）22日宣布暫停與華為業務往來後，英日電信商也紛紛停賣華為新手機，23日甚至傳出SD協會名單剔除華為，其新手機可能會無法使用microSD記憶卡。全球越來越多國家及地區企業加入「封殺」華為行列，「新八國聯軍」儼然成型！

@旺報

中美貿易戰正酣，大陸手握最重要的王牌，就是在軍事及高科技產品被廣泛應用的「稀土」。早在1992年時任大陸領導人鄧小平就說過「中東有石油，中國有稀土」。近期以來，大陸社群軟體紛紛轉發諸多論述大陸稀土對全球重要性的文章。可以說，大陸輿論最近也逐漸有了共識，認為可以善用稀土這張王牌，在必要時對美國進行反擊。

美國總統川普預定25至28日訪日，有美國高官指出，川普此次訪問核心是要向國內、外顯示，美日同盟前所未有的強大，並讓川普成為先於大陸國家主席習近平、首位會晤日本新天皇的國賓。

美國空軍在A-10攻擊機退役和延役的問題上反覆討論。過去美國空軍打算把A-10攻擊機全部封存或拍賣。一場海灣戰爭伊拉克陸軍裝甲車讓A-10攻擊機大出風頭，救了A-10。現在面對大陸發展的裝甲兵力，A-10可能再服役下一個10年，主要是美軍軍火庫找不到如此火力凶猛的近接支援空中火力。

政府稱美中貿易戰下「台商回流」踴躍，並喊出5000億目標。但藍委質疑，這些到底是從境外回流的資金，還是台廠在國內借款擴廠？立委曾銘宗指出，一位科技大廠董事長透露，包含建廠資金、機器設備的借款利息補貼1.5%，且借款無上限。藍委指，蔡政府為了年底選舉，讓科技大廠低息借款且無上限，對中小企業公平嗎？

@工商時報

美國商務部將華為列入出口管制實體清單，許多半導體廠已表達無法對華為出貨，不過，晶圓代工龍頭台積電23日重申，對華為海思的出貨不變。台積電表示，台積電內部有嚴格的法遵管理（Compliance Managemant）及盡職調查（Due Diligence）等控管流程，經過評估後認為出貨給華為海思並沒有違反國際貿易及出口法規，所以將會持續出貨給華為海思。

中美貿易戰已轉成科技戰，美國接連揮出重拳對中國步步進逼，中方的態度也從一開始的平穩自制轉趨強硬。中國商務部發言人高峰23日強調，「中方在重大原則問題上絕不讓步」，直指美方應「糾正錯誤做法」，「磋商才可能繼續」，雙方談判幾乎陷入停擺。

近來堅挺的油價也遭受中美貿易戰升級的衝擊！由於美國原油庫存意外暴增，加上市場擔憂中美貿易戰戰火升高將壓抑能源需求，國際油價連2天大跌，布蘭特期油與紐約指標期油分別跌破70與60美元重要支撐。

只想在盤中買一股大立光，最快2020年下半年可實現。證期局副局長蔡麗玲23日表示，證交所已初步規劃盤中零股交易制度，現正與券商討論，但是五秒一搓或是逐筆交易還未定，且也不會強制每家券商都要提供這個功能，預計在「逐筆交易」順利上線後才會推動盤中零股交易，最快2020年下半年上線。

(中時電子報)