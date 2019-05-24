開在台中市西屯區水湳市場前的「楊桃王子」古釀楊桃汁，在炎炎夏日飲料市場大戰時，還是吸引很多人特別來喝「有阿嬤味道」的楊桃汁，老闆說，50多年前，親友家的四合院常堆滿青楊桃，阿嬤們一早就開始醃漬，院子裡傳出楊桃味，雖然現在是機器化時代，他還是傳承阿嬤純手工方法，做出天然健康的甘甜楊桃汁。
「想要找回4、5、6年級生喝楊桃汁的美好回憶」，老闆表示，機械化製造無法取代老師傅純手工的細膩，楊桃汁好喝，還要回甘，曾有客人天天來喝楊桃汁，不只稱讚香、甘、甜超好喝，還想來跟他學賣楊桃汁。
老闆本來在外工作，生活無虞，但是難忘阿嬤的楊桃汁，決定在事業有成時，負起重新找回阿嬤失傳的老牌楊桃汁重任，開設「楊桃王子」古釀楊桃汁，他透露，阿嬤醃漬楊桃，一定要選台灣在地的青楊桃，經多次調配研發的祕方醃漬近半年，釀造過程急不得，夏天清涼解渴的養生飲品只需銅板價，就能喝到重現一甲子的好味道。
一樣的楊桃汁，但各家口感就是不太一樣，老闆指出，「楊桃王子」釀造出能生津止渴的楊桃汁，最重要的守則就是真材實料，還經RO逆滲透且100度高溫煮沸，不含防腐劑、無塑化劑，保留天然風味，讓客人也喝到溫暖的人情味。
店名：「楊桃王子」古釀楊桃汁
地址：台中市西屯區大鵬路19號
電話：（04）22951048
營業時間：上午9點至晚上11點，無公休
售價：每杯35元，楊桃原汁（1500cc）每瓶260元
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。