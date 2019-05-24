前中研院長李遠哲。(翻攝眾報)

前中研院長李遠哲透露，曾多次與蔡總統談，應對空污及溫室氣體(暖化)規劃改善時程，蔡總統竟一直回答「那是下一代的事」、「那是前朝的事」，讓他失望。對此，資深氣象主播李富城說，「蔡留給子孫的是肺癌及被破壞的台灣大地，這就是我們的總統」。

李遠哲是接受媒體專訪時做了以上表示，他說，總統蔡英文最近拋出的改善缺地、缺水、缺電、缺才及缺工等「五缺」問題，但他認為，台灣應跟隨國際腳步，解決五缺外，還需改善空氣汙染與溫室氣體（暖化）等兩多問題；他曾多次與蔡總統談，但蔡總統一直回答「那是下一代的事」、「那是前朝的事」，讓他失望。

資深氣象主播李富城看了，在臉書發文說，「蔡英文只負責製造空污及增加溫室氣體，解決是年青人的事，留給子孫的是肺癌及被破壞的台灣大地，這就是我們的總統」。網友說，「史上最不適任」、「鬼混政府下台111滅東廠」。

(中時電子報)