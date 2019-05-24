台中梧棲區農會25日將舉辦「粽葉飄香慶端陽米食創新行銷活動」，現場除了一系列趣味節目外，其中，由福德里家政媽媽們研發的愛心粽，也舉行「五月粽•種福田•送愛心義賣活動」，粽裡特別包入在地農民種植的非基改大豆，更包入滿滿的愛心。

梧棲農會總幹事王秝毅表示，農會家政媽媽把在地農民的愛心包到肉粽裡，希望藉由粽子傳遞在地感情，透過周六的米食創新行銷活動，把愛傳播出去，照顧學區內弱勢學童，希望大家一起送愛心，讓5月肉粽節更溫馨。

「粽葉飄香植福田，梧棲農會邀請大家來共襄盛舉！」福德里家政媽媽們人手一大串肉粽，精神抖擻一起喊口號力邀民眾同歡。王秝毅指出，當天龍舟競賽報名費所得將加倍捐給在地弱勢，另外，民眾只要購買一盒愛心粽，農會就捐贈一盒做公益。

梧棲區農會「粽葉飄香慶端陽米食創新行銷活動」明天登場，今年首度辦理包粽接力比賽及陸上龍舟趣味體驗活動，讓民眾透過活動參與深耕固有稻米文化，除了提倡地產地銷，也能增加農民收益。

梧棲農會指出，為了推廣在地米食，明天準備500顆肉粽於活動開幕式時，承載於龍舟造型氣球上，提供來賓活動後免費品嚐，還有空飄氣球熱鬧開場，歡迎全家一起來逗熱鬧。

(中時 )