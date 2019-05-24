一名年僅20歲的林姓槍手，今〈24日〉天凌晨在新北市汐止福德一路，尾隨洪姓男子在近距離朝腿部連開3槍後逃逸，位廖一小時後在律師陪同下竟然帶著兇槍向南港分局投案。洪男緊急送醫後無生命危險，但警方研判，林姓槍手很顯然是預謀且警告意味濃厚，目前正調查其動機。

汐止凌晨槍擊 槍手迅速帶槍自首

今天凌晨12點42分，41歲洪姓男子返回汐止福德一路住處時，突然發現一名男子尾隨在後，隨後在福德一路131號，就遭槍手近距離連開3槍，洪男右小腿、左腳背各中一槍，隨即倒地不起，但開槍的男子卻匆容的徒步離去，類似黑道警告方式。

洪男受傷後意識清楚，經送內湖三軍總醫救急救後無生命危險，警方獲報後立刻封鎖現場並進行鑑識，洪男向警方表示，自己並未與人結怨，也不認識槍手，對於自己為何引來殺機不願多說。

離奇的是，當警方還在現場處理及調閱影帶時，一名年僅20歲的林姓男子，卻在律師陪同下，前往南港警分局自首，並當場交出做案用的槍枝與7顆子彈。

據了解，林嫌向警方供稱，他因為與洪男有行車糾紛，一時氣憤才尾隨洪男，並朝腿部開槍，由於林嫌應訊時一派輕鬆，警方認為其手法類似幫派警告行為，因此內情並不單純，目前正在釐清行兇動機，不排除背後有人唆使。

(中時電子報)