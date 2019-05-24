嘉南農田水利會呼籲，切勿於烏山頭水庫及嘉南大圳水路從事捕魚、游泳、戲水、行駛獨木舟等危險與違法行為。（劉秀芬翻攝）

日前白河地區居民投訴，有民眾於嘉南水利系統的防洪灌溉埤塘禁止捕魚區釣魚，嘉南農田水利會強調，炎炎夏日，水利會將持續加強水域安全維護管理，並呼籲水域周邊民眾，切勿於烏山頭水庫及嘉南大圳水路從事捕魚、游泳、戲水、行駛獨木舟等危險與違法行為。

烏山頭水庫-嘉南大圳為供應台南及嘉義地區灌溉及公共用水之系統，主幹線渠道由北至南長約60公里，分支水路密布於嘉南平原中，成為民眾容易親近的水域之一，但其水流湍急，主幹線渠道水深動輒超過2公尺以上，十分危險。

嘉南水利會每年均配合台南市及嘉義縣市政府辦理水域安全業務，目前已於水路較危險區段堤岸邊設置警告標誌及救生圈等共約1500餘處，也在各道路出入口或容易靠近水域處設置欄杆等防護措施。

此外，依「烏山頭水庫蓄水範圍及其申請許可事項」規定，在烏山頭水庫水域游泳、划獨木舟均屬違法，更有危及自身安全與污染公共、農業用水水質之虞。水利會在烏山頭水庫蓄水範圍周遭亦設置公告，並加強巡視，必要時聯合警方進行取締，期望減少憾事的發生。

水利會呼籲民眾，切勿於嘉南大圳渠道內從事捕魚、戲水、洗衣等危險行為，以避免發生意外造成生命財產損傷，也不可在烏山頭水庫或其他水庫、埤池水域從事游泳或獨木舟等水上活動，以免觸法。

(中時 )