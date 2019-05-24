台灣確定通過「同婚專法」，將在5/24正式上路，公開坦承性向的創作歌手HUSH，趁著同志婚姻登記前一天，傳訊息向雙親出櫃，原以為可能造成不諒解，沒想到父親竟回覆他：「不用說對不起，我們一直都是愛你的」，暖心回應逼哭許多網友。

從未掩飾性向的HUSH，在「同婚專法」上路前一天跟父母岀櫃，他表示早猜到父母心裡已經有底，但總是欠句正式說明：「我喜歡男生」，更強調性向是件平凡無奇的事，如果要說對不起，就是這麼晚才誠實說出事實，對於這麼久才讓父母知道感到抱歉，也希望父母得知後不要有抱歉的情緒，因為沒有人做錯什麼事情，會坦承性向是希望透過自己能力，去試著影響別人變好，讓有一樣情況的人知道他們也不孤單，但最重要的是對你們(父母)的愛，從來沒有因為性向有所不同。

HUSH臉書全文。(圖/HUSH臉書)

HUSH父親回覆'訊息。(圖/HUSH臉書)

而父親得知狀況後，不僅沒有不諒解，反而回覆他：「很高興終於有這一天，你願意這樣面對我們，沒有什麼好對不起我們的」，甚至強調：「很早以前就知道了」，此外更表示：「我常常在暗示著你，做自己，自己的人生，掌握在自己手裡，不用說對不起，我們一直都是愛你的」，雖然得到父母支持，但HUSH強調不是鼓勵出櫃，畢竟每個家庭課題都不同，主要是希望透過這些對話，鼓勵在任何角落相同狀況的人，能繼續加油保持好自己。

(中時電子報)