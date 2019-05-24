PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

PTT網友發文、留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

高雄市長韓國瑜面對「花天酒地」指控，以「睡前念心經」回應，獲不少掌聲。有網友認為這項指控含糊曖昧、並無實質證據；而韓回應得體、強大的肢體語言和同理心，也博得中間選民好感，預感下次民調應再上升2至3%。

網友在PTT論壇發表《有預感韓的民調會再衝一波！》表示：「基本上，黃大媽指控的事，含含糊糊有夠曖昧，沒有任何實質證據，就是那種一刀斃命的證據，照片啊或是錄音檔。然後韓的回應非常得體加分，當場用200字心經洗臉韓黑和小牙籤，相信應該很多中間選民被圈粉XDDD有預感下次民調出爐，韓會往上加2~3%。」

有人發文回應板主：「韓最強的不是嘴，雖然恰吉都說韓是從嘴先生出來的。韓最強的其實是身體語言，尤其是跟民眾一起的同理心。自己人盡量打沒關係，韓都沒在怕了，韓粉更不怕！反正沒選總統，期待是落空，但還是韓市長，還有舞台。反正沒有韓，就郊遊去！kmt一人少三票，一票總統，一票立委，一票政黨，還可以看kmt大輸一蹶不振。雖然，比不上韓選總統的樂趣，當作娛樂消遣也是不錯XD」

對此，其他網友紛紛留言：「沒錯，看KMT這副樣子 輸一輸徹底重生也好」、「同理心是兵法帶兵首要」、「一定的，今天念心經1分鐘260字，一字不差，完全加分」、「有些深藍的很賭爛打自己人，這些人是在害郭」、「我快笑死，不能一槍斃命的東西，都沒鳥用……」「會在初選前放消息 肯定是藍營自己人幹的……」「今天好多中間選民朋友都跟我分享覺得韓總很有氣度！」

(中時電子報)