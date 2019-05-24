2019.05.24 台北市 ▲台北市長柯文哲（左排左一）訪日第二天一早，就與眾議員萩生田光一（右排中）早餐會。（張潼攝）

台北市長柯文哲訪日第二天，一早就與眾議員、自民黨幹事長代行萩生田光一早餐會，兩人寒暄後，萩生田立刻提到核食議題。他明確表示，自己去年3月曾訪台，但如果台灣禁止核食進口的問題沒解決，下次他很難再造訪台灣，暗示雙方關係因此受到衝擊。

前行政院長賴清德月初訪日時，眾議員、首相安倍晉三胞弟岸信夫率領「促進日本台灣經濟文化交流年輕議員之會」成員與賴碰面，萩生田光一也是與會者之一；萩生田是自民黨幹事長代行，也常被視為安倍左右手。由於台灣去年通過公投，禁止開放核災食品入台，當時日方也提出此議題，其中，萩生田還表示，自己到台灣時會去夜市吃東西，因為認為台灣是我們的朋友，不會提供有毒的食品給我們，日本對台灣也一樣。

柯文哲今與萩生田光一早餐會，只開放媒體拍攝會前寒暄、送禮畫面，結果才剛打完招呼，柯詢問萩生田上一次何時訪台，萩生田立刻就回答，去年3月，但因為去年台灣的公投，如果這個問題（指台灣禁止核食進口）沒解決，下次很難再造訪台灣。

聞言，柯文哲露出苦笑。會後受訪時，柯表示「雙方意見一致」，昨天小英總統不說it’s science，產品進口問題台灣只要跟世界接軌，以美國、歐盟標準來處理就好，這是很簡單的事情，為什麼搞到後來亂七八糟？

柯透露，萩生田議員在會中抱怨，他是國會裡最支持台灣的，而且是安倍很親近的助手，在政府裡面都替台灣處理，包括WHO也替台灣講話，結果福島食品事件讓他們灰頭土臉，他們這麼支持台灣，結果台灣用這麼奇怪標準，讓他們變得非常為難。席間是否感受到對方給予壓力？柯說，對方只是抱怨他是友台議員，結果弄得他左右為難，他說本來常常來台灣，為這件事情就賭氣不來，我說不要緊，你來我請你吃飯。

若未來參選2020或甚至當選，願意承諾協助日本解禁食品進口問題？柯文哲仍重申，這是科學題目，用科學解決就好，台灣何必用跟美國、歐盟不一樣的，科學問題科學解決，不要被標題誤導，核災地區食品就不行，但符合安全標準就可以，這事情沒這麼難，台灣要跟國際接軌，用國際標準就好。

另外，柯文哲也提到，自己有提到希望日方支持台灣加入CPTPP，畢竟如果出口關稅動不動就要20％，台灣沒加入是很大敗筆，CPTPP只要日本支持就很容易進去。

今早餐會以及會後訪問，除台灣媒體，日本當地NHK、日本電視台、共同通訊社、日本經濟新聞等都到場採訪，其中，NHK記者也率先提問關於「五縣食品」的問題，足見對該議題重視。

(中時 )