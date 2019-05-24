參加國民黨總統初選的高雄市長韓國瑜，近來民調有微幅下跌，挺韓的國民黨高雄市議會黨團將於6月22日在台中市舉辦「挺韓誓師大會」，高雄市長韓國瑜更允諾將親自出席。有媒體注意到，韓國瑜在等待6月3日市政總質詢後，化被動為主動，對那群在他背後開槍之人，進行反撲。

韓國瑜近來面對黨內同志和民進黨鋪天蓋地的攻擊和抹黑，如果面對民進黨的攻擊，韓國瑜還能咬牙容忍；但是最令韓感到難受，是黨內同志的背後插刀，相信韓國瑜一定是萬般滋味點滴在心頭。對於外界的抹黑、造謠、攻擊，韓國瑜昨（23日）接受採訪時表示，如果背對他，他就是狼，一群狼會咬死你；如果面對他，這群攻擊者變成狗。

據港媒《中評網》報導，現在全台灣的負面新聞都排山倒海對韓國瑜而來，可是國民黨內為韓聲援的同志少之又少，韓國瑜從當紅炸子雞淪為政治孤鳥，個中滋味相信韓國瑜如人飲水，冷暖自知。不過，韓國瑜不會是坐以待斃的人，韓在等待待6月3日市政總質詢後，化被動為主動，對那群在他背後開槍之人，進行反撲。

至於開槍之人是誰？相信韓國瑜心裡有數。據悉，這鬥爭手法跟當年馬王政争的套路幾乎一模一樣，跟前總統馬英九最親密、最信任的人是誰？答案已經呼之欲出。還記得4月17日鴻海集團董事長郭台銘表態參選2020的意願，還強調「自己不接受徵召」。但當時國民黨根本沒人要徵召郭台銘呀？因此教郭說出這句話人，就是開槍之人。

(中時電子報)