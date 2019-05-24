聯盟24日公布年度陣容名單，包含勇士柯瑞、火箭「大鬍子」哈登、雷霆保羅喬治、公鹿「字母哥」阿提托康波與金塊約基奇獲選年度第一隊，其中哈登與字母哥都是全票入選，湖人「小皇帝」詹姆斯則中斷連11年入選年度第一隊紀錄。

至於年度第二隊包含塞爾提克厄文、拓荒者利拉德、勇士杜蘭特、暴龍里歐納德與七六人恩比德；年度第三隊包含黃蜂肯巴沃克、雷霆韋斯布魯克、湖人詹姆斯、活塞布雷克葛瑞芬與爵士戈貝爾，詹皇連15年獲選最佳陣容追平紀錄。

隨著年度陣容公布，也代表有人可簽頂薪合約、有人不可以，像是阿提托康波將可獲得簽下5年2.5億美元合約資格，利拉德也獲4年1.91億美元合約資格，不過落選的「浪花弟」克雷湯普生則喪失簽下5年2.21億美元合約資格。

比較特別的是，鵜鶘「一眉哥」安東尼戴維斯雖未獲選年度陣容，仍有資格跟鵜鶘續簽5年2.35億美元的合約，原因是他前兩季都順利獲選年度陣容，不過假如一眉哥跟鵜鶘續約前就被交易，那麼他的這個資格也將被取消。

(中時電子報)