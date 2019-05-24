做為聯盟史上最好的射手之一，勇士隊克雷湯普生(Klay Thompson)居然落選本季年度前三隊，他自己都非常意外。他對記者說：「那些入選者很厲害，不過我們連續5次打進總冠軍賽，我應該是史上最佳隊伍的成員。總之冠軍戒比較重要，但我不認為有這麼多後衛比我強。」

黃蜂隊肯巴沃克(Kemba Walker)以些微差距卡位成功，湯普生因此痛失3000萬美元。根據現行勞資協議，湯普生無法獲得5年2.21億美元頂級合約，最多只能以大鳥條款簽到5年1.91億美元。這為勇士隊省下一些薪資空間，只是太對不起湯普生這位英雄了。他感嘆說：「這是沒辦法的事的，但也是我們奮力作戰的理由。」

第一隊：火箭哈登(James Harden)、勇士柯瑞(Stephen Curry)

第二隊：拓荒者利拉德(Damian Lillard)、塞爾提克厄文(Kyrie Irving)

第三隊：雷霆韋斯布魯克(Russell Westbrook)、黃蜂肯巴沃克

湯普生本季場均21.5分、40.2%外線命中率，投進241顆三分球，入選防守第二隊，這樣還落選看來簡直荒謬。那是因為肯巴沃克打出生涯年，各項數據都衝到高點，還投進260顆三分球，無非是外線命中率35.6%不如湯普生而已，加上湯普生前幾季也差不多是這樣的數據，顯得不如沃克突出。如果黃鋒願意給的話，5年2.21億美元將落入肯巴沃克口袋，利拉德也有4年1.91億美元資格。

(中時電子報)