台北市長柯文哲訪日第二天，一早就與眾議員、自民黨幹事長代行萩生田光一早餐會。會後數家日本媒體都到場採訪，除關心核食議題，也關注柯要不要參選2020以及他的兩岸政策，對此，柯仍未鬆口要參選，但也重申自己「親美日友中」的戰略。

日本電視台記者問柯「目前的心情」，是否決定參加總統大選，以及若當選的話，兩岸政策會怎麼改變？柯文哲笑稱「今天心情很好」，接著表示，他在台灣政治人物裡面，算是對日本很友好的；此外，雖不用回答當總統這種假設性題目，但國家戰略不會輕易改變，也就是「親美日友中」，這不會隨便改變。

由於柯文哲與萩生田光一早餐會後，將拜訪眾議員、首相安倍晉三胞弟岸信夫，以及東京都知事小池百合子，外界解讀頗有政治意涵。對此，柯文哲表示，他見過岸信夫很多次，是要去敘舊，而且人與人之間有交流才有善意，有善意才促進交流，有問題的時候大家互相諒解一下，會諒解就是有交流、有交情，外交的東西平常就要累積，他是首相弟弟，平常就跟他有交流，不管他來台灣或我去日本都會碰面。

至於拜會小池百合子會不會討論組黨？柯文哲否認說，東京都知事就是市長，我們台北市長來訪問一定要拜碼頭，他上次來也有拜訪當時知事，這是正常交往，城市外交平常要做啊，外交真正目標就是要培養善意，這才是外交的目的。

(中時 )