今年,是人類登陸月球五十周年,歐米茄(OMEGA)日前在美國甘迺迪太空中心舉辦歡慶晚宴,邀請品牌代言人喬治克隆尼偕同妻子艾瑪與會,梅花表(TITONI)也以登月之名推出Airmaster登月表,香港邦瀚斯(BONHAMS)拍賣會近日主打一款OMEGA骨董登月表,超拍價約50萬元,紛紛搶搭這一波「登月」商機。

OMEGA是美國太空總署NASA唯一官方認證的腕表供應商,50年前人類登月成功,OMEGA也成為第一只登月腕表,當年OMEGA特別以黃金打造一款超霸BA145.022腕表,獻給所有參與NASA太空計畫的太空人,底蓋鐫刻「紀念人類在未來、過去與現在征服太空」(to mark man’s conquest of space with time, through time, on time),限量1014只。如今該款骨董表登上邦瀚斯(BONHAMS)拍賣會,估價從13萬港元至26萬港幣之間(約台幣50萬至100萬元),預計6月12日拍賣。

OMEGA也於今年推出登月50周年的「超霸阿波羅11號50週年限量腕表」,向勇敢冒險的太空人致敬,同樣限量1014只,並在日前選在甘迺迪太空中心舉辦晚宴,喬治克隆尼偕同妻子艾瑪一同盛裝出席,登月太空英雄Charlie Duke、Thomas Stafford也受邀與會。

梅花表(TITONI)在1969年為慶祝人類登月推出Airmaster登月表,如今該款表也已50周年,發表三款簡約時尚設計的登月紀念腕表,底蓋鐫刻帆船航海,藉此頌揚人類登月勇敢冒險的精神。

