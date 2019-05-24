OMEGA推出超霸阿波羅11號登月50週年限量腕表，113萬600元，限量1014只。（OMEGA提供）

邦瀚斯拍賣會近日主打一款OMEGA骨董登月表，超拍價約50萬元。（BONHAMS提供）

梅花表推出空中霸王Airmaster登月表，3萬9200元。（TITONI提供）

人類登月50周年，各家腕表品牌爭相推出登月表，圖為梅花表的空中霸王Airmaster登月表。（TITONI提供）

今年，是人類登陸月球五十周年，歐米茄（OMEGA)日前在美國甘迺迪太空中心舉辦歡慶晚宴，邀請品牌代言人喬治克隆尼偕同妻子艾瑪與會，梅花表（TITONI）也以登月之名推出Airmaster登月表，香港邦瀚斯（BONHAMS）拍賣會近日主打一款OMEGA骨董登月表，超拍價約50萬元，紛紛搶搭這一波「登月」商機。

OMEGA是美國太空總署NASA唯一官方認證的腕表供應商，50年前人類登月成功，OMEGA也成為第一只登月腕表，當年OMEGA特別以黃金打造一款超霸BA145.022腕表，獻給所有參與NASA太空計畫的太空人，底蓋鐫刻「紀念人類在未來、過去與現在征服太空」（to mark man’s conquest of space with time, through time, on time），限量1014只。如今該款骨董表登上邦瀚斯（BONHAMS）拍賣會，估價從13萬港元至26萬港幣之間（約台幣50萬至100萬元），預計6月12日拍賣。

OMEGA也於今年推出登月50周年的「超霸阿波羅11號50週年限量腕表」，向勇敢冒險的太空人致敬，同樣限量1014只，並在日前選在甘迺迪太空中心舉辦晚宴，喬治克隆尼偕同妻子艾瑪一同盛裝出席，登月太空英雄Charlie Duke、Thomas Stafford也受邀與會。

梅花表（TITONI）在1969年為慶祝人類登月推出Airmaster登月表，如今該款表也已50周年，發表三款簡約時尚設計的登月紀念腕表，底蓋鐫刻帆船航海，藉此頌揚人類登月勇敢冒險的精神。

(中時 )