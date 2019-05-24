眼見湖人高層陷入內訌，今年夏天招募頂級球星動作為之受阻，原本放話不打算干預補強的「小皇帝」詹姆斯，如今終於忍不住了，根據《ESPN》資深記者溫霍斯特24日爆料，詹皇已經開始聯繫里歐納德、吉米巴特勒兩大球星！

原本溫霍斯特在受訪時，被問到詹姆斯有無意願跟厄文重新聯手，他卻爆出驚人答案，「我不清楚詹姆斯有否意願跟厄文搭配，但他已經跟暴龍的里歐納德聯繫了，也跟七六人的吉米巴特勒聯絡過了。」看來詹皇還是決定親自出手。

畢竟湖人今年的補強動作，可說是毫無作為，原本積極想要招募鵜鶘「一眉哥」安東尼戴維斯，卻因內部交易消息不斷外漏，造就兩敗俱傷結果，鵜鶘也擺明不願再跟湖人談判立場，反而轉頭跟塞爾提克討論交易一眉哥的相關事宜。

如今詹姆斯親自出馬招募里歐納德、吉米巴特勒兩名今年夏天成為自由球員的頂級球星，可是里歐納德先前傳出比較傾向加入快艇，巴特勒也沒考慮過加盟湖人，不知道光靠詹皇的面子，里歐納德與巴特勒是否「賞臉」投靠呢？

(中時電子報)