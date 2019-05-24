蔡英文總統上午親自主持號稱「航母殺手」的海軍新一代沱江艦與快速布雷艇開工典禮，據了解，新一代沱江艦將配備8枚雄三超音速反艦飛彈、4枚雄二反艦飛彈以及12枚艦射天劍二型防空飛彈，成軍後將是大陸最在意的我方海軍武力。蔡英文將與龍德公司黃董事長共同啟動兩案首艦的板材切割，宣告建造工作正式開始。

第二代沱江艦就是原型艦放大版，艦上配製火力相當驚人。〈海軍提供〉

據了解，「高效能艦艇後續艦」就是先前沱江艦原型艦的放大精進版，建造重點為放大原始儎臺，增加噸位及整合中科院研發之新式設備，並參照沱江軍艦測評結果，進行各方面的優化及精進，提升該艦於戰場上的適應性及戰力。

據海軍公布數據，新一代沱江艦量產型為700噸，動力推進系統從原來的2部水噴射推進器搭配2部燃氣渦輪主機，改為四個都是20V的德製MTU燃氣渦輪主機，整個船體儎台的成本增加，估算每艘沱江艦船體儎台建造費約為50億餘元。

「快速布雷艇」為海軍在面對敵方兩棲作戰新式載具的重要反制利器，應用全新開發的自動化布雷系統以及導入新式的推進設備，經過整合後可有效進行快速及精準的布雷作業，達成作戰上的戰術用途。

龍德造船公司於107年11月間得標承造「高效能艦艇後續艦三艘及快速布雷艇四艘」兩案，歷經5個月與海軍司令部與國家中山科學研究院完成建造細節研討，細部設計工作與開工前整備，今天將正式進行開工。

海軍司令部表示，「國艦國造」是政府現階段為達成國防自主政策目標的重要施政方針，藉結合民間造船廠及相關產業能量，以儎臺商購，戰系委製的模式，創造軍民產業共同開發成長的雙效價值，承造廠龍德造船公司亦將秉持實事求是原則，戮力進行各項設計與建造，期能如期，如質達成各項規範要求，完成「高效能艦艇」及「快速布雷艇」造艦案，以不負國人期望，請全國人民給予支持與鼓勵。

(中時電子報)