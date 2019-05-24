桃園一名人妻小艾(化名)指控，她的丈夫阿雄(化名)懷疑她外遇生意夥伴，除了找徵信社偷拍，還趁她睡著時拿著藍、紅色奇異筆，在她大、小腿內側寫下不雅字眼，如「「你們兩人不要亂上床破壞家庭像狗一樣」、「破壞家庭的下場，百病纏身，錢財收不到，破財沒業績」等，因心理壓力過大訴請離婚，阿雄在法院審理時辯稱「在身體上寫字是夫妻溝通方式」，但遭而法官打臉，判准兩人離婚。

小艾指出，因為丈夫的疑心病太重、心理壓力過大，跑去女兒房間睡覺，阿雄卻拿殺蟲劑狂噴房間，逼迫回到主臥室睡，還幫塗指甲，但是黑色指甲油，因無力再承受，於2018向法官訴請保護令並分居1年，之後認為兩人婚姻關係名存實亡，因此向法院訴請離婚。阿雄向法官辯稱，在身體上寫字是夫妻的溝通方式，也沒有家暴跟騷擾的行為，另已原諒小艾外遇，不願離婚。

法官認為，一般夫妻溝通不會在對方身上書寫不雅字眼，這是不信任對方才有的行為，且雙方2018年2月起分居期間，阿雄雖不願意離婚，卻沒改善雙方婚姻狀況，因此判准兩人離婚。

(中時電子報)