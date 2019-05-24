大S、小S、范曉萱與阿雅在陸綜《我們是真正的朋友》合體遊緬甸，四姊妹不避諱聊敏感話題，其中，小S聊到歲數，也讓大S忍不住提高音量直呼：「所以我就沒有戲演啦」，透露被邀演媽媽的角色「最大的是演王大陸的媽媽耶」。

大S原本強調外表只是皮囊，結果被阿雅吐槽「那妳幹嘛還要猛減肥」，大S才冷回：「減肥是為了要健康跟工作」，小S則建議她做個很會演戲的胖子，讓大S氣嗆「妳有病啊」，小S還自嘲：「我這病都得了41年，好不了。」

大S聽完忍不住嘆：「請妳不要一直講歲數」，儘管小S強調數字不代表什麼，但大S仍提高音量直呼：「所以我就沒有戲演啦，他們都是找我去演誰的媽媽、誰的媽媽，最大的是演王大陸的媽媽耶，妳覺得會不會太誇張」，大S語氣難掩失落。

小S開導大S。（圖／取材自騰訊視頻我們是真正的朋友微博）

小S則開導大S說：「真正的演員妳不該有這種想法，很多媽媽都得獎耶」，這句話給大S不少鼓勵，阿雅也好奇追問「像是？」小S則停頓幾秒後笑說：「我一時想不起來」，勵志氛圍瞬間全失，全場笑翻。

小S回答不出阿雅問題，全場笑翻。（圖／取材自騰訊視頻我們是真正的朋友微博）

(中時電子報)