有「扶龍王」之稱的民進黨議員王世堅，日前在政論節目中表示，權貴、財神、菁英形成的「卡韓連線」目前已經三合一，呼籲韓快點振作。前立委孫大千也認為，對韓國瑜的江湖仇殺已經全面展開，四大掛的人馬精銳盡出，招招致命。

前立委孫大千在臉書分析，對韓國瑜的江湖仇殺已經全面展開。下列四大掛的人馬精銳盡出，招招致命：

第一，綠營人士：因為彼此立場不同，各有主張，就算是自由開火，也是理所當然。

第二，因為誤會而決裂的朋友：既然曾經是老朋友，韓國瑜應該要盡全力化解，不到最後關頭，決不輕言放棄。

第三，不是同根生的評論家：只要批判標準一致，韓國瑜也只能完全尊重。

第四，同根同源的藍軍人士：明明自己心目中有支持對象，又不敢公開表態，裝得一副大公無私的樣子，拼命的卡韓黑韓。

孫大千說，其中，第四掛人馬最令人失望，既不會以大局為重，又專幹損人不利己的事，國民黨過去不就是被這些人搞垮的嗎？

(中時電子報)