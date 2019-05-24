每年端午佳節，大甲鐵砧山劍井都會湧進大批人潮前往取午時水。（陳世宗翻攝）

五五話端陽的端午佳節將至！每年大甲鐵砧山劍井都會湧進大批人潮前往取午時水，台中市政府今年將於6月7日端午節當天上午舉行，今年首度開放網路預約領取午時水紀念瓶，並從5月24日中午12點開放網路預約報名，限額100名，讓外縣市的民眾也有機會拿到聞名的劍井午時水，不用擔心來不及到現場排隊。

端午節當天現場還特別準備「艾草應景掛飾DIY、香包小學堂、開運闖關抽好禮、立蛋」以及紫羅蘭樂團帶來音樂饗宴等精彩活動。觀旅局長林筱淇歡迎全家大小一同來鐵砧山一窺「劍井午時水」傳奇色彩，順遊大甲特色景點。

林筱淇說，劍井「取午時水」是大甲地區端午節重要傳統民俗活動，據傳端午節是每年陽氣最盛、能量最強的時候，當天午時水具有轉運、消災解厄等特殊功效，為民眾帶來平安。很多想要轉運除穢的民眾，會在農曆五月五日端午節當天到大甲劍井山取用午時（11：00～13：00）的井水擦拭身體，趨吉避邪祈求平安。

台中市風景區管理所說，鐵砧山劍井相傳是國姓爺鄭成功率兵行經鐵砧山被敵軍圍困，全軍兵疲馬困又無水可用，於是鄭成功誠心向上天祈水後、拔出寶劍插地，劍一入地便湧出泉水，成了劍井的由來。時至今日，劍井成為中部相當知名的取午時水勝地。

往年風管所舉辦取午時水活動，一早就湧入數百民眾排隊取水！今年為讓遠地外縣市民眾體驗，特別開放網路預約領水，活動詳情及預約網址：http：／／www.feversocial.com／pages／9022或請掃描圖片QRcode進入。端午節當天完成領水及分享意見回饋者，還有機會抽中精美的甲安坑保冷袋！

觀旅局強調，為讓民眾更加認識端午節節慶文化，今年還推出網路限時刮刮樂活動，邀請大家一起動動腦抽好禮，有機會獲得價值NT$550元的免費溫泉泡湯券。活動網址：http：／／www.feversocial.com／pages／8999或請掃描圖片QRcode進入。

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