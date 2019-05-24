投票歷時6個星期、號稱「地表最大選舉」的印度大選23日終於有了結果。現任總理莫迪獲得大勝，又一個5年，立志打造強大印度的莫迪能實現他的夢想嗎？「莫迪2.0」對中印關係又意味著什麼？中共黨媒《環球時報》今天報導，中印兩國專家一致認為，莫迪連任有利於保持中印關係的穩定。去年兩國領導人武漢會晤後，兩國關係回穩。莫迪連任減少了磨合和熟悉過程。未來兩國關係將在「武漢精神」引領下實現「龍象共舞」。

報導稱，莫迪被國際媒體貼上「強勢民族主義領導人」標籤，他領導的人民黨，預計將贏得543個下議院席位中的300個以上，超過2014年贏得的282個席位。這一結果出乎輿論意料。莫迪執政近5年爭議不少，尤其是經濟增長勢頭減弱，失業率卻達到40多年來最高點。

本來輿論預期莫迪領導的執政聯盟會陷入苦戰，不過今年2月印度與巴基斯坦的意外衝突，改變了選舉焦點，讓高舉民族主義和國家安全旗號的莫迪再次占得先機。

報導指出，莫迪首個任期中，中印關係經歷洞朗對峙危機，後來兩國領導人在武漢舉行非正式會晤，穩定了雙邊關係。

《環球時報》報導，中國南亞學會常務理事錢峰受訪說，莫迪連任有利於保持中印關係的穩定。去年兩國領導人武漢會晤後，兩國關係回到企穩的軌道，勢頭向好。莫迪獲勝有利於保持這種積極勢頭的連續性。

《環時》稱，印度工商聯合會執行董事達拉克提認為，印中領導人多次會晤，如果莫迪成功連任總理，那麼對雙方來說，都減少了磨合和熟悉過程。未來兩國關係將在「武漢精神」引領下實現「龍象共舞」。

印度CNBC-TV18電視頻道引述專家分析，印度必須採取平衡戰略，發展與美國關係同時，防止刺激中國。印度應該加強與中國的經濟關係，尤其是在中美貿易戰背景下，可能會給印度更多「機會」。

CNN22日一篇關於印度「網路城市」的採訪中，一些莫迪的支持者強調，印度應該加強與中國的經濟合作，以發揮自己的經濟潛力，中國對印度經濟很重要。

「中印達成共識，打破起伏怪圈」，新德里電視台22日稱，即將離任的中國駐印度大使羅照輝表示，中印就像一個屋簷下的兄弟，有爭端很正常。兩國已就穩定雙邊關係、打破兩國關係起起伏伏達成共識。

(中時 )