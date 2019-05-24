英粉、郭粉齊崩潰：韓國瑜超穩！

PTT網友留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

高雄市長韓國瑜引爆「韓流」，屢蟬聯各家民調冠軍，也被不少人視為眼中釘。有反韓者火大怒罵，親韓名嘴某些言論，是將票投韓的高雄支持者當成「垃圾」。卻意外引來總統蔡英文及鴻海集團郭台銘粉絲，一起崩潰直呼韓民調超穩、現在只有高雄淹水才能威脅到韓；更直言，6月22日的挺韓大會，時間點對韓極度有利。

有反韓網友在PTT論壇發文，表示親韓名嘴說郭台銘搭戰車掃街陣勢驚人，而韓國瑜被困在高雄不能到處跑，對韓參加國民黨內總統初選的不公平，此番「韓被困住」言論是將高雄人當成「垃圾」、真替投韓高雄人悲哀。

文章一出，不僅有網友回應「這點的確韓吃虧，不能像郭一樣全台跑」，也意外引來「英粉」與「郭粉」，紛紛崩潰留言：「認真回，現在只有淹水能就得了郭董能贏韓草包，可悲」、「韓陣營很聰明選622造勢，621是郭董股東會。基本上621郭董絕對會被股東炮轟，我看媒體至少可以炒一個禮拜，討論郭董當初信誓旦旦股價200才退休，烙跑拋棄股東」、「7月中就做民調了，韓草包基本就超穩，哀」、「除非高雄有天災，不然韓草包真的很穩」。

不僅如此，英粉跟郭粉更大嘆：「我支持郭董，但我大膽預測郭董沒戲！股東會選在那時候根本自爆」、「郭董跟中共關係以及無法切割鴻海，光能檢視就太多了。剩一個月，總之郭董若沒有『震撼彈』對付韓導，基本GG。不然郭董只能看天意問媽祖，下3個月高雄會不會有大雨」、「郭在中國前十大外貿公司就佔兩個，跟一般商人不一樣」、「郭最弱的就是都發超長文，像傳統說教老人」、「我怎覺得……郭董的公關團隊……把郭董當盤子在宰？」

(中時電子報)