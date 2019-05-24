凌夢婷（右）、陳怡君（左）24日前往湖口戶政事務所登記結婚，為新竹縣最早完成登記的同性伴侶。（莊旻靜攝）

「很慶幸生在這個時代、遇到對的人！」新竹縣首對登記的同性配偶凌夢婷、陳怡君24日一早前往湖口戶政事務所，完成凌夢婷原本以為「人生最難的事」，直到身分證配偶欄為伴侶的名字，兩人才相信美夢成真。

凌夢婷、陳怡君交往5年，兩人在交往之初就認定彼此是「能走一輩子的人」，凌夢婷也早在5年前買鑽戒求婚、拍婚紗，也一起買房同居、共同創業，2人幾乎24小時都在一起，卻不曾有過「走不下去的念頭」。

即使感情穩定，先前卻囿於同性伴侶無法完成結婚登記，凌夢婷當戶長，陳怡君卻只能「寄居」，儘管已經互稱「老公」、「老婆」多年，兩人卻始終覺得「結婚」是遙不可及的事，凌夢婷笑說，她甚至一度覺得24日這天，戶政事務所不會開。

凌夢婷（左）、陳怡君（右）交往多年，24日前往湖口戶政事務所，完成兩人原本以為的「人生最難的事」。（莊旻靜攝）

凌夢婷（左）、陳怡君（右）交往多年，24日前往湖口戶政事務所，完成兩人原本以為的「人生最難的事」。（莊旻靜攝）

凌夢婷在國中時察覺自己的性向與他人不同，凌母曾憂心的問過凌夢婷當時的老師，老師回答「這無關對錯，要尊重每個人的性向」，多年下來，凌母也從無法接受到趨於開放，當凌夢婷要介紹伴侶給雙親認識，凌家爸媽一句「我們都知道」，也讓她感到雙親的開明與支持。

陳怡君自幼喪母，在認識凌夢婷後，彷彿又多了一個母親，凌母常說她有了2個女兒，陳怡君說，凌母常與她聊天，還會為她送飯，讓她溫暖又感動，甚至在公投未過關時，凌母還傳訊告訴她「沒有關係」。凌夢婷說，他們每年都輪流去彼此家中吃年夜飯。

陳怡君說，在交往初期就被求婚，由於當天沒有化妝，驚嚇感覺大於驚喜，凌夢婷一句「我會一直對你好」，她當時雖不相信，凌夢婷卻始終如一，用時間證明一切，彼此都覺得「慶幸對方在身邊」，她們一樣會吵架，卻也因長期相處，衍生出「講開就好」的溝通模式。

如今完成登記，凌夢婷說，兩人共識是不辦婚宴，但決定「再拍一次婚紗」紀念，也會發喜餅告知親友，凌夢婷說，她原本以為與同性伴侶登記結婚是「人生最難的事」，如今終於完成，讓她衷心說「很慶幸生在這個年代」、「再對的時間遇到對的人」。

(中時 )