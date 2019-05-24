邱于軒公布影片。(圖片翻拍自邱于軒臉書)

高雄點 Kaohsiung臉書。(圖片翻拍自高雄點臉書)

親韓的國民黨議員邱于軒，對於近期許多抹黑高雄市長韓國瑜的粉絲專頁，不再愛與包容，正式開告《朕治腦殘中心》和《高雄點》兩臉書粉絲團。邱于軒表示，這些黑韓的行徑越來越誇張，實在不能再繼續姑息下去。

據《ETtoday新聞雲》報導，這場戰爭的源頭，是從臉書社團《朕治腦殘中心》開始，該粉專曾在3月28日PO出1段影片，表示「議會休息！經過那段無聲的直播後，許議長把議員們叫進去KMT內拉正，朕冒著生命危險偷拍！！！朕微服出巡都怕被高譚市議長抓去埋」。

但看影片內容，不過是高雄市議長許昆源向同黨議員表示，期望大家要掌握議事規則，不要拖太久！邱于軒氣憤表示，這個粉專就在高雄市議會國民黨團辦公室門口偷拍，而且還影射許崑源是高譚市的議長，意思就是許是黑道還帶有恐嚇意味。邱于軒認為此風不可長，這件事一定要處理，她已要求調出監視器，定要找出幕後黑手是誰！

而該粉專更於4月16日貼出1段側錄影片，抨擊邱于軒說要抵制「大港開唱」，並發動網軍在邱臉書「人身攻擊」、「大放厥詞」。邱于軒發現，這個側錄PO文的竟有「煥然一新」的Logo，而這個競選Logo竟跟當初哭著說自家孩子被恐嚇的民進黨高雄市議員簡煥宗競選Logo一模一樣。簡煥宗後來表示，他和該粉絲專頁沒有任何關連。

另外一個粉絲專頁則是《高雄點》，該粉專分享日前大寮居民下跪向韓國瑜陳情的新聞，寫下「大寮人衰爆，選出『秋與宣』這種智障議員」，邱于軒一怒之下告妨害名譽。

對於這兩個粉專的種種惡行，邱于軒無法再像韓國瑜一樣愛與包容，她已經請司法單位介入，不能姑息這些黑韓行徑越來越囂張！

(中時電子報)