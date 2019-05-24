自由換高薪怎麼取捨。有網友表示，日前好心幫助一位聲稱自己剛失業，經濟陷困境的鄉民，以週薪5萬聘對方當私人司機，唯一要求24小時待命，不料對方做半個月就抱怨不想半夜出門，無法配合只好解聘並結算11.5萬給對方；讓他無奈表示「好心幫人結果是這樣，個人司機週薪5萬，算低嗎？」。文章引網熱議，紛留言「還缺司機嗎」、「選我拜託」，也有人表示，為了安全，建議用輪班制。

一名暱稱「金庸」的網友在 《PTT》上表示，當初在版上看到有名K網友發文求助，對方表示「自己失業、付不出房租，但家裡單親不敢讓家人知道，希望金庸給個釣竿」，原PO事後以一週5萬元高薪聘請他當私人司機，盼能快速助他改善生活，同時也講明唯一條件是「24小時待命」，他解釋，自己每天最多出門4到6次，私密行程就自行開車，油錢和車也是由他提供，甚至還包吃包住，「一週到了就給5萬」。

不過，K網友做沒多久就開始抱怨「可以不要半夜出門嗎？」，原PO認為當初講好的條件就是24小時待命，「現在變成我要配合你？」，立馬結算16天薪資並開除K網友，多出的2天以1萬5000元計算，共支付11萬5000元薪資，文末也無奈表示，「真的好心被雷親，好心幫人最後結果是這樣」、「個人司機一週薪5萬算低嗎」。

文章引網熱議，網友紛回應，「還缺司機嗎」、「你還缺司機我馬上轉行」、「我很奴不會抱怨，選我」、「拜託選我，月薪7萬就好」，也友網友表示，「不完全是錢的問題，這條件完全沒有休假及自由，做不久」、「24小時待命開車很危險」、「為了安全，建議多請一人輪班」、「其實可以分三班制還可以幫助更多人」。

(中時電子報)